牛津學院欲移除殖民者雕像 設獨立委員會討論

全球反警暴反種族示威，引發全球涉黑奴及殖民的歷史人物都「被下架」。英國牛津大學旗下的奧里爾學院（Oriel College）的十九世紀殖民主義者塞西爾．羅德（Cecil Rhodes）的雕像和牌匾亦成為「下架目標」。周三奧里爾學院表示，希望移走羅德雕像和牌匾，但不會馬上這樣做，而是交給一個獨立委員會去研究如何處理。



不過早於過去數年，奧里爾學院都一直受到壓力要求院方移走這副雕像，但奧里爾學院一直不採取任何行動。終於近期掀起的反種族主義浪潮，令羅德雕像再度引起爭議。奧里爾學院管理層表示，會成立一個獨立委員會，對圍繞羅德雕像的問題進行諮詢和研究，然後決定是否把它移走。



羅德年輕時曾在奧里爾學院就讀，是十九世紀英國在非洲南部推行殖民計劃的重心人物 ，創立了戴比爾斯（De Beers）鑽石王國。死後捐出大筆遺產給該學院，並設立羅德獎學金，至今已資助超過八千名來自世界各地的學生到牛津唸書，包括美國前總統克林頓。



