遇示威者攔截收掣不及 約翰遜座駕車尾被撞

英國首相約翰遜周三乘座駕離開倫敦國會大樓時遇上一批示威者，座駕發生了輕微意外，與另一輛車碰撞。約翰遜沒有受傷。倫敦大都會警方也發表聲明，證實拘捕了一名男子。當時，約翰遜坐在車上，由司機駕駛，準備從國會返回不遠處的唐寧街首相府。現場拍攝到的片段顯示，當座駕由交通警員開路轉彎駛出國會範圍時，有示威者走出馬路，企圖衝向他的座駕，司機急忙煞掣。後面另一輛車收掣不及，撞向約翰遜的座駕，座駕的尾部被撞凹。



在片段中，見到有其他警員湧上前，合力制服一名示威者，把他按在地上。有示威者與警員理論及高叫口號。約翰遜的座駕馬上駛走。首相府發言人回覆記者查詢時，證實約翰遜當時在車上，沒有受傷。事件中也沒有其他人受傷。



