  • 2020年6月20日 星期六
  • 29º
  • 81%
熱門： 水佳麗新冠肺炎人工呼吸國泰全民派1萬

日報新聞 > 國際

UNIQLO熱賣速乾透氣口罩

2020-06-20 列印
　　夏日到了，戴口罩成為一大挑戰。有需求有供應，日本連鎖服裝店UNIQLO推出的夏季專用口罩，昨日一開賣就吸引大批顧客排隊購買。據了解，口罩由速乾及透氣的AIRism同等面料製成，洗廿次都可以保持功能。

        AIRism口罩遁「防菌性能」、「可清洗」及「舒適」三方面重點設計，口罩採用三層結構，中間為高性能過濾網，BFE百分之九十九的濾菌率，可阻擋帶有細菌和病毒的顆粒、花粉等。 該口罩經測試以中性清潔劑機洗二十次後都可以保持功能。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd