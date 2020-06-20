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涉種族歧視 「黑人牙膏」將改商標

2020-06-20 列印
　　美國黑人男子弗洛伊德被跪頸死事件，引發全球各地反種族歧視運動。目前已由示威及雕像「被下架」，蔓延至生活中，很多品牌及企業都被批評商標上的非裔人士圖像帶有種族歧視意味。著名的「黑人牙膏」都「中招」，不過「黑人牙膏」就認同要與時並進，會為產品作評估和改進商標圖案。

        高露潔棕欖公司表示正評估和改進旗下牙膏品牌「黑人牙膏」（Darlie）名稱及設計。發言人說，超過三十五年來一直努力發展這個品牌，「黑人牙膏」商標和包裝一直改變，目前正與夥伴合作，就品牌的各方面進行評估和進一步改進，包括品牌名稱。



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