父親節喜迎38歲生日 威廉王子分享親子照

周日是父親節，也是英國威廉王子三十八歲生日，英國皇室特別分享了一張威廉與三名子女的互動照片。由皇妃凱特操刀，只見威廉、喬治、夏洛特及路易玩得不亦樂乎，十分溫馨。



其中一張照片顯示四人坐在鞦韆上，齊齊望向鏡頭，充滿幸福笑容；另一張則是威廉與孩子們笑倒在草地上的甫士，同樣可愛度爆燈。凱特並沒有出鏡，是由她在本月初時拍攝的。



不少網民在看到貼文和照片後，紛紛留言回應，「很棒的家庭」、「好珍貴的照片，多麼幸福的家庭！生日快樂」、「我喜歡夏洛特公主的衣服」。



