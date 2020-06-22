日野菜輻射超標近四倍 竟被放上網售賣

日本福島市非牟利組織「福島三十年項目」進行一項調查發現，含有放射性物質超過福島核事故後食品標準值（即每公斤一百貝克勒爾）的野菜，被人放上網售賣，有部份輻射超標近四倍。目前已要求部份賣家主動回收蔬菜，以及要求相關地方政府及部門採取應對。



該組織四月至六月間，在跳蚤市場應用程式「Mercari」、雅虎拍賣網站和電商網站「樂天市場」，購買了據稱在福島縣以外的東日本九個道縣採摘的野菜「漉油菜」進行檢測。其中據稱是山形縣產的四個樣本、群馬縣產和長野縣產的各一個樣本檢測結果顯示，超標達到每公斤一百零一至三百九十貝克勒爾。



據了解，被測出含放射性物質三百九十貝克勒爾的漉油菜，可能在中央政府限制出貨的群馬縣沼田市採摘。



