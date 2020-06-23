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俄羅斯西伯利亞小鎮 錄38oC超高溫

2020-06-23 列印
　　全球暖化，受熱浪影響位於北極圈內的俄羅斯西伯利亞東北部一個小鎮，上周六竟錄得攝氏三十八度高溫，打破當地歷來最高溫紀錄。據了解，科學家原本預期要二一○○年北極圈才會有這溫度，比預期早了八十年。

　　這個位於北極圈內的維爾霍揚斯克小鎮，此前獲《健力士世界紀錄》確認為全球溫差最極端的地方，曾錄得攝氏零下六十八度低溫，以及攝氏三十七點二度的高溫。俄羅斯氣象數據網站顯示，維爾霍揚斯克鎮周日的氣溫亦達攝氏三十五點二度，當地六月平均高溫為攝氏二十度。同時西伯利亞大部份地區今年熱浪持續，導致大規模山火重創當地森林。據報，還對當地伐木產業及野生動物的生存，造成影響。　　

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