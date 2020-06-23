特朗普競選集會大量「吉位」 疑抖音用戶惡搞

美國總統特朗普在奧克拉荷馬州塔爾薩舉行的競選造勢大會入座率未如理想，據報有抖音（TikTok）和K-Pop粉絲響應網上號召，刻意在網上登記索取入場券但不出席，令入場人數大減；但特朗普陣營否認，又指支持者是憂慮示威活動才缺席。另已故美國藝人Tom Petty的家屬痛批，特朗普造勢大會上未經授權播放其名曲I Won't Back Down，已發信警告。



據美媒報道指，Tom Petty的家屬周日發佈一則聯署推文指，Tom Petty絕不會希望他的歌被用在宣揚仇恨的選戰之中。又指堅決反對種族不公和任何形式的歧視。



特朗普對競選造勢大會入座率只有三分二，對此很不滿，但解釋民眾可能是受到場外示威影響，亦指責部份傳媒呼籲民眾不要參加。但當地傳媒報道，這可能有人在網上號召，無意到場參加集會的人於網上登記索取門票有關。不過特朗普的競選經理就反駁，稱座位是先到先得。







