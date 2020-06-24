西雅圖示威區爆兩槍擊案 市長下令以非武器清場

美國華盛頓州西雅圖由反對種族歧視及警暴問題示威者佔領地區，自行宣佈成立無警的「國會山莊自治區」，本周末短短四十八小時內連續發生兩宗槍擊案。最終拒絕動用軍隊處理的西雅圖市長，在當地時間周一宣佈，以非武器清場。遭白人警員開槍擊斃的黑人男子布魯克斯的哀悼儀式， 大批民眾排隊進入。涉事前警員羅爾夫（Garrett Rolfe）在該案中被控十一項罪名，但據報，他亦涉嫌於二○一五年八月向試圖逃離的嫌疑人開槍。



西雅圖市長鄧肯（Jenny Durkan）說，當局將努力使抗議者清除在國會山附近建立的「自治區」，但不會動用武力。她指警方將返回西雅圖警察局東分局，表示「不能接受暴力行為」，「聚會、抗議活動以及夜間氣氛和暴力等種種影響」令企業和居民的情況愈來愈困難。



鄧肯表示，當局與「自治區」領導人交談，以說服他們離開該地區，但就不能提供一個具體的解決日期。



