特朗普旗下酒店俱樂部 住客不戴罩打波曬日光浴

在美國疫情反彈及南佛羅里達州激增的當下，美國總統特朗普的家族重要收入之一的特朗普國家多拉爾酒店（Trump National Doral）都投入重新開放潮。不過有美媒拍攝到在邁阿密附近的度假勝地的游泳池畔，很多人在無戴口罩的情況下，在躺椅上曬日光浴及聊天。



佛羅里達的冠狀病毒病例已超過十萬宗，但是自特朗普國家多拉爾高爾夫俱樂部重新開放以來，高爾夫球場一直很忙，而且戴口罩的人很少。儘管許多遊客和一些職員都沒有戴口罩，但目前多拉爾酒店和高爾夫俱樂部仍在採用防止感染措施。



上周末有美媒拍攝到數十名客人在無戴口罩的情況下，在邁阿密附近的度假勝地的游泳池畔躺椅上曬日光浴，並在小屋中聊天。



據報，當時有多位高爾夫球手在不同的個球場上呈扇形散開。報道更指，這是酒店大堂數月來第一次如此「多人」。



