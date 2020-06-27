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美眾議院通過警隊改革議案

2020-06-27 列印
■警隊改革議案《2020 喬治‧弗洛伊德公義警政法》獲美國眾議院過半數通過。美聯社
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　　反對黨民主黨控制的美國眾議院周四以二百三十六票對一百八十一票，通過一項備受爭議的警隊改革議案《2020 喬治‧弗洛伊德公義警政法》，但由於執政共和黨控制參議院大多數議席，議案獲通過的機會不大。據了解，議案以上月底在明尼阿波利斯被白人警員跪頸壓死的黑人男子命名是想向他致敬。眾議院女議長佩洛西更指，議案除致敬外，更保證：「永遠不再發生這種事。」

　　除了弗洛伊德以外，在亞特蘭大被警員擊斃的黑人布魯克斯的故事亦被揭露，據報他是一名釋囚，因家庭暴力、盜竊和其他指控而入獄。他出獄後感歎在監獄和被釋放後都缺乏支持。

　　不過據報當布魯克斯去世時，布魯克斯似乎終於在新生活中重新站穩了腳跟。

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