位於北海道旭川市的「雪之美術館」是以白雪結晶為主題，展現雪的自然之美。館內有裝飾着雪花圖案的彩色琉璃房間和六角形螺旋樓梯，讓人彷彿置身於夢幻世界裏。據日媒引述經營美術館的婚禮服務公司表示，疫情令遊人驟降，經營狀態變得非常困難，於是決定放棄繼續營運雪之美術館，將於本年六月三十日起生效。據報，在疫情前的冬季，每年每天約有三百人來訪，在二○一九年更創紀錄的十萬人參觀。不過在今年二月的訪客人數不到一百人，旅行團及婚禮一次又一次地取消。消息傳出後，不少日本網民大感可惜，指原本想在疫情減退出前往參觀，可惜已沒有機會。
不敵疫情經營困難 北海道雪之美術館結業
位於北海道旭川市的「雪之美術館」是以白雪結晶為主題，展現雪的自然之美。館內有裝飾着雪花圖案的彩色琉璃房間和六角形螺旋樓梯，讓人彷彿置身於夢幻世界裏。據日媒引述經營美術館的婚禮服務公司表示，疫情令遊人驟降，經營狀態變得非常困難，於是決定放棄繼續營運雪之美術館，將於本年六月三十日起生效。據報，在疫情前的冬季，每年每天約有三百人來訪，在二○一九年更創紀錄的十萬人參觀。不過在今年二月的訪客人數不到一百人，旅行團及婚禮一次又一次地取消。消息傳出後，不少日本網民大感可惜，指原本想在疫情減退出前往參觀，可惜已沒有機會。
大佬戴綠帽 掀旺角黑夜兩幫晒馬 江湖大風暴拘16人
人生如戲，旺角昨天發生一宗儼如電影橋段般的江湖風雲。一名有黑幫背景的嗜賭男子，近日經常光顧一間非法釣魚機賭檔，疑見賭檔負責人與妻子不和，竟色膽包天乘虛而入。男女雙方昨天凌晨到酒店短聚時，女方的丈夫到場...
2020-06-29
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中國戰機頻現邊境疑建軍事設施
中印邊境衝突緊張局勢繼續燃燒。有印媒報道指，由於中國戰機頻現該地區上空，又懷疑中方想建軍事設施，印軍已在拉達克地區部署防空導彈系統抗衡。同時印度國內反華情緒持續，在首都新德里再有示威者周六焚燒中國貨，...
2020-06-29
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不敵疫情經營困難 北海道雪之美術館結業
新冠肺炎疫情重創全球經濟，很多「較冷門」的觀光景點都出現「倒閉潮」。北海道著名旅遊景點旭川雪之美術館宣佈，因疫情令旅客大減，將於本月底結業。網民大感可惜，已無緣再訪。 位於北海道旭川市的「雪之美術館」是以白雪結晶為主題，展現雪的自然之美。館內有裝飾着雪花圖案的彩色琉璃房間和六角形螺旋樓梯，讓人彷彿置身於夢幻世界裏。據日媒引述經營美術館的婚禮服務公司表示，疫情令遊人驟降，經營狀態變得非常困難，於是決定放棄繼續營運雪之美術館，將於本年六月三十日起生效。據報，在疫情前的冬季，每年每天約有三百人來訪，在二○一九年更創紀錄的十萬人參觀。不過在今年二月的訪客人數不到一百人，旅行團及...
2020-06-29
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屯門帝灣居現樓全面睇
近期不乏現樓豪宅項目推出，其中位於青山公路的帝灣居，鄰近屯門黃金海岸，發展商日前開放現樓兼開價，盡推全盤27個單位，將於明日（28日）發售，當中分層單位折實平均呎價14486元，另外5幢洋房則以招標推...
2020-06-27
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憂疫情再爆發 七月下試支持 恒指力守二萬四關
港股於六絕月屢試二萬五大關均無功而還，在外圍第二波疫情加劇下，港股反彈乏力。證券界人士分析認為，早前資金過度追捧科網股，其他傳統股卻未見接力，料後市偏弱，半年結雖令港股有喘息機會，六月有望力保二萬四關...
2020-06-29
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戴治表忠穩軍心 般尼「晶」神衝擊前十
有傳般尼領隊戴治因不滿球會處理球員續約手法而打算離隊，惟他近日粉碎相關謠言，更豪言要領軍於英超衝上前十名。有主帥派定心丸，該隊眾志成城，今晚聯賽作客可望擊敗有主力韋費特沙夏因傷上陣成疑的水晶宮，捧客勝。（Now621台周二凌晨3:00直播） 般尼有四名一隊球員本月三十日約滿將成自由身，戴治早前公開批評會方未有及時跟他們續約，故盛傳有離心，並獲阿士東維拉青睞。不過，這名四十九歲領隊日前澄清：「我和球會仍有兩年約，不會受這些傳言影響。己隊排第十一位，我的目標是前十名衝線。」 水晶宮缺沙夏賓迪基 水晶宮上仗作客0:4大敗予利物浦，陣中助攻王翼鋒韋費特沙夏因拉傷小腿...
2020-06-29
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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疫情緩和率善信北帝廟還神 李丞責為香港經濟求好籤
政府實施「限聚令」前，著名堪輿學家李丞責博士與太太劉倩婷等到長洲參與百年流傳的驅瘟蕩疫祈福儀式，奉請北帝出巡遊維港為香港消災解厄。眼見香港疫情緩和，昨日，李博士再率太太及謝雪心、Mr.主音布志綸、呂良...
2020-06-29
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慧眼看世界——疫情下的香港書展
香港書展下月十五日開幕，一眾書迷興奮嗎？ 連買賣都是「搵真銀」的內地廣交會也改為網上舉行，主要服務市民的香港書展卻勇於以實體方式進行，還有數以百計的活動，似有不爆場不罷休之勢，難道他們深諳市民未能出外旅遊的寂寞嗎？ 今年書展的主題是「心靈勵志」，希望市民能培養健康積極的生活態度，實踐身心健康的豐盛人生，主辦機構訂定這主題實在用心良苦。讓人學習逆境自強已不易，要教曉人「心靈勵志」的難度更高，因為大多數人都需要心理滿足，之後才能發展到更高層次的心靈提升。但當現實環境太痛苦，心靈和肉體都不容易承受時，原始的靈性覺醒反而是出路。 全球主要宗教都源於惡劣的生活環境，例如西藏在艱苦的環...
2020-06-29
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田泰安續創傳奇
田泰安剛周六策「天天精彩」贏出個人季內第八十五場頭馬，刷新其單季最佳成績。馬季尚餘五次賽事才結束，他表示希望可以繼續贏馬，將成績進一步推高。周三沙田日賽，其十匹座騎中，田泰安認為以「幸運傳奇」和「幸福...
2020-06-29
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