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滾石樂隊警告特朗普 競選活動勿再用其歌

2020-06-29 列印
　　美國總統競選活動開始，多位音樂人均因總統特朗普於競選運動中使用其歌曲引發「割席」潮。著名樂隊滾石樂隊（The Rolling Stones）警告特朗普，不要再在競選運動中使用該樂隊的歌曲，否則會對他採取法律行動。據報，早在二○一六年競選活動時就被使用，當時滾石表明：「滾石樂隊不支持唐納德‧特朗普」。

　　據滾石樂隊的法律團隊周六發表聲明，與演藝權利組織BMI合作，制止任何人在未獲批准和授權的情況下使用該樂隊的作品。事件是特朗普上周在奧克拉荷馬州塔爾薩市舉行大型競選集會中，播放滾石樂隊的歌曲《You Can't Always Get What You Want》。

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