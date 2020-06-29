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傳俄羅斯情報機關懸賞鼓勵塔利班殺英美士兵

2020-06-29 列印
　　美國兩份主流報章報道，美國情報部門數月前作出結論，指美國和阿富汗進行和平談判之際，俄羅斯情報機關懸賞給一些與塔利班有聯繫的激進份子和武裝份子，鼓勵他們殺害部署在阿富汗境內的西方聯軍，包括美軍士兵。俄羅斯否認其事，指責該兩份報章發放假新聞。白宮亦發聲明說，總統沒聽取過有關情報，但就無否認報道真確性。連塔利班都駁斥上述報道，並否認與俄方有任何此類交易。

　　涉事兩間主流報分別為《紐約時報》和《華盛頓郵報》，兩者的消息來源均引述知情的政府官員所言。報道中亦指總統特朗普也獲告知情報部門的分析結果。

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