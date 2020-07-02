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疫情衝擊閉園四月 東京迪園重開迎客

2020-07-02 列印
■東京迪士尼每天限制入場人次為一萬五千，是旺季的每日入園量兩成。美聯社
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　　日本東京迪士尼樂園周三重開。為預防疫情擴散採取預約入場制及各項防疫措施，許多粉絲一早就在門口排隊等待開園。

　　早於昨日上午八時開園前四十五分開始，工作人員就開始為等待入場遊客量度體溫，之後每群遊客都相隔一米排隊等候。據了解，周三能到場排隊的人比往日來得少，只開園約十分鐘所有遊客都幾乎已入場。東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司會長加賀見俊夫更錄製的開園宣言感謝遊客，「能再度歡迎大家蒞臨，由衷感到開心」，現場遊客也用掌聲回應。

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