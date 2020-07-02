早於昨日上午八時開園前四十五分開始，工作人員就開始為等待入場遊客量度體溫，之後每群遊客都相隔一米排隊等候。據了解，周三能到場排隊的人比往日來得少，只開園約十分鐘所有遊客都幾乎已入場。東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司會長加賀見俊夫更錄製的開園宣言感謝遊客，「能再度歡迎大家蒞臨，由衷感到開心」，現場遊客也用掌聲回應。
疫情衝擊閉園四月 東京迪園重開迎客
早於昨日上午八時開園前四十五分開始，工作人員就開始為等待入場遊客量度體溫，之後每群遊客都相隔一米排隊等候。據了解，周三能到場排隊的人比往日來得少，只開園約十分鐘所有遊客都幾乎已入場。東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司會長加賀見俊夫更錄製的開園宣言感謝遊客，「能再度歡迎大家蒞臨，由衷感到開心」，現場遊客也用掌聲回應。
銅鑼灣堵路縱火撬地磚 7‧1示威370人被捕 十涉違《港國安法》
《港區國安法》昨天生效第二日，也是香港回歸二十三周年，大批市民無視警方反對集會及遊行申請，中午起在銅鑼灣及灣仔一帶聚集，有示威者堵路和縱火，警方出動水炮車及裝甲車驅散，一度發射催淚彈及胡椒球彈。遊行開...
2020-07-02
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各省做好應急 舉辦實戰演練 內地多區暴雨重慶發洪水預警
中國多地受暴雨影響。重慶二十三個區縣在周三出現暴雨，綦江羊渡河及三條次中小河流出現洪水，發佈洪水黃色預警和洪水橙色預警；雲南省昭通市多地洪災，已造成三人遇難，逾三萬人受災。另廣東省應急管理廳表示，已就...
2020-07-02
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疫情衝擊閉園四月 東京迪園重開迎客
日本東京迪士尼樂園周三重開。為預防疫情擴散採取預約入場制及各項防疫措施，許多粉絲一早就在門口排隊等待開園。 早於昨日上午八時開園前四十五分開始，工作人員就開始為等待入場遊客量度體溫，之後每群遊客都相隔...
2020-07-02
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屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城18座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以720萬成交，呎價14876元，屬市價水平，買家為同區換樓客。 ...
2020-07-02
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杜指上季升幅33年最勁 就業數據稍遜 美股跌77點
美國就業數據略遜預期，但開發疫苗有好消息，外圍股市早段企穩。美股杜指早段升41點，見25854點，升幅相當於0.1%。標普指數早段升0.2%，至於納斯達克指數則接近持平。 美國人力資源機構AD...
2020-07-02
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藍月列隊做配角 紅軍衝紀錄
英超榜首大戰，上季冠軍曼城要在地頭迎接新科盟主紅軍。衞冕失敗的藍月領隊哥迪奧拿放眼來季，坦言會列隊致敬，相反紅軍仍矢志破對手一百分紀錄，星將沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿又要為個人獎項努力，今仗客勝穩開。（Now4K 611、621台周五凌晨3:15直播） 曼城上仗英超作客1:2不敵車路士，造就利物浦史上首奪英超錦標。衞冕失敗的藍月已把眼光放到下季，哥迪奧拿直言：「己隊在聯賽已沒有特定目標，反而在足總盃和歐聯仍有望爭冠。」 藍月已在轉會市場作部署，據報已跟拜仁達成協議，以四千四百七十萬鎊（約四億二千九百萬港元）出售翼鋒利萊辛尼，另附設一千零十萬鎊浮動條款，此子將和新東家簽...
2020-07-02
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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結婚7年 癡漢Feel甜望老婆食雪糕 直擊陳豪陳茵媺 初戀式拍拖
49歲的陳豪（阿Mo）啱啱拍完《陀槍師姐2020》，之後又緊接連開兩套劇，出名「愛妻號」嘅佢趁放假當然要陪吓一直盡心盡力為屋企嘅老婆。上周一（22日），難得仔女復課，雙眼冇乜神的阿Mo拖住老婆陳茵媺（...
2020-07-02
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社論——亂夠了 讓社會回復平靜吧
過去十二個月，香港的經歷不平凡，先有半年多的反修例風波，後有超過半年的疫情，期間始終擺脫不了暴力示威，香港人罕有地面對如此長時間的動盪與不安，更要面對由此而來的負面後果，包括經濟下滑、失業率大升……大多數港人已對不斷惡化的社會局勢既感憂心，也非常厭倦。中央此時出手制訂《港區國安法》，對危害國安的暴亂行為起到極大的阻嚇作用，香港局勢將會出現分水嶺，社會可望回復昔日的安定狀態。 昨天是《港區國安法》生效第二日，也是香港回歸二十三周年，社會出現兩種不同的場景；一邊廂有市民慶祝回歸，另一邊廂則有暴力示威者與警方衝突。但觀乎上街示威的人數，約數千人，只佔港人的一少撮，反映大多數港人希...
2020-07-02
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馬場浮世繪——姚本輝保榜首夠精準
今季練馬師冠軍之爭昨日繼續激烈上演，本來呂健威在第六場憑「陽明滿滿」贏馬後，因為亞軍較姚本輝多，一度超越對方升上榜首。不過，輝哥很快於第九場憑「精準快車」爆冷W，迅即重奪領先位置，他賽後表示：「『精準...
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