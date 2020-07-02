  • 2020年7月2日 星期四
  • 33º
  • 67%
熱門： BNO國安法港獨七一新冠肺炎

日報新聞 > 國際

批特朗普應對新冠如舉白旗 拜登宣佈疫情期間不造勢

2020-07-02 列印
　　美國的疫情繼續影響選戰。美國前副總統、民主黨總統參選人拜登周二表示，他將不會在新冠病毒疫情期間舉行造勢大會，又批評特朗普應對疫情不力，有如「舉白旗」。特朗普就再開腔將美國的疫情，歸咎於中國，更發推文指他對中國愈來愈憤怒。

　　拜登在特拉華州威爾明頓與記者進行罕見的答問會，討論疫情與防疫工作。他說：「我將謹遵醫生建議，不僅為我自己，也為了這個國家，這表示我將不會舉辦競選集會。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd