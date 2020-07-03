拜登陣營籌款能力 連續兩月勝特朗普

美國總統大選其中一個競爭項目就是籌競選經費。據特朗普的競選辦公室及拜登陣營的競選經費發佈數字可以得知，拜登及民主黨各團體及機構在六月份籌得一億四千一百萬美元，比特朗普的陣營籌得的一億三千一百萬美元多。已連續第二個月的籌款成績領先。不過他的對華態度同樣不友好，他表示若他成功當選，將針對中國實施新一輪經濟制裁措施。



注意上述數字只顯示，在新冠肺炎疫情及反種族主義示威浪潮下，特朗普的競選陣營及共和黨全國委員會仍然保持強勁的吸金能力。但特朗普的民望仍持續低企。



早前決定連大型造勢大會都不舉行的拜登，上月獲前總統奧巴馬助陣，籌得一千一百多萬美元。



