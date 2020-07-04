車廂用象徵米老鼠紅黃黑三色 東京迪園度假區線有新列車

本月一日重開的東京迪士尼在昨日迎來新型列車。據日媒報道指，單軌電車「迪士尼度假區線」於周五起有新型列車行駛。據報，新列車原定於本年春天投入服務，但由於新冠肺炎的疫情影響而延期。



由日媒及東京迪士尼的片段可見，新型列車的內部使用了象徵米老鼠的紅黃黑三色，又配合採用了米奇的手把，並安裝米老鼠形狀的巨大車窗，可更好地欣賞沿途風景。據了解，「迪士尼度假區線」貫穿了日本東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋（千葉縣浦安市）等著名的迪士尼景點。日媒報道引述營運列車的舞濱度假區線公司表示，自二○○一年後首次引入新列車。



