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哥倫布像被扔落巴爾摩內港

2020-07-06 列印
■被毀的哥倫布雕像是一九八四年由時任總統列根主持落成儀式。美聯社
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　　美國種族爭議示威持續。馬里蘭州巴爾的摩巿再有示威者將意大利航海家哥倫布的雕像推倒後扔落巴爾的摩內港。另外，西雅圖再爆傷害事件，有人駕車撞向示威者，一死一重傷，司機被捕，不准保釋，正調查其犯案動機。警方指當時因示威封路，未知司機如何駛至現場。

　　報道引述美國這座被毀的哥倫布雕像，是由意大利卡拉拉大理石雕刻而成，原屬於紐約市所有，一九八四年由巴爾的摩前市長謝弗和時任總統列根主持落成儀式。在佛州邁阿密、維珍尼亞州里士滿、明尼蘇達州聖保羅及麻省波士頓都有哥倫布像被推倒或塗鴉。

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