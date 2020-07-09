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日暴雨東移 岐阜長野響警報

2020-07-09 列印
■岐阜下呂市的河川水漲。 影片截圖
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　　日本九州持續暴雨，各地災情擴大，死亡人數進一步上升至五十八人，十六人失蹤。暴雨從九州逐漸往東轉移，目前日本氣象廳針對日本中部的長野縣和岐阜縣發佈「大雨特別警報」，並向岐阜下呂市和高山市發出疏散命令。長野木曾町接獲泥石流堵塞道路的報告。

防衞省再派萬人救災

　　受到降雨影響，福岡縣、佐賀縣、廣島縣、滋賀縣、和歌山縣、岐阜縣、愛知縣、宮城縣皆有河川超過「氾濫危險水位」，大阪市更有施工現場倒塌，一度覆蓋了旁邊的JR大和線。九州、關西、東海道地區，則需留意土石流。氣象廳預測，暴雨仍會持續。防衞省決定，再增派一萬人救災。

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