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創雙截棍新玩法 滬李小龍迷

2020-07-09 列印
　　一代宗師李小龍，向來在華人武術界是很多人的偶像，近日就傳出一名上海的九十後武術愛好者兼「小龍迷」謝德勝，用雙截棍花式獲三項健力士世界紀錄。

　　據報，原籍廣東的九十後青年謝德勝自幼崇拜李小龍，鍾意耍雙截棍。當得知偶像曾用雙截棍打過乒乓球，就決心挑戰。不過，原來一點也不簡單，需要考驗玩家的綜合體力、控制力和瞬間判斷力。他為了盡可能實現擊球標準化，更選擇移動發球器來輔助練習。

　　現時謝德勝可以一分鐘內用雙截棍擊打發球器發出的三十二個乒乓球，又可用三十四點八秒打開十個瓶蓋，以及在一分鐘內熄滅五十二根蠟燭。

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