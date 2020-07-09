創雙截棍新玩法 滬李小龍迷

據報，原籍廣東的九十後青年謝德勝自幼崇拜李小龍，鍾意耍雙截棍。當得知偶像曾用雙截棍打過乒乓球，就決心挑戰。不過，原來一點也不簡單，需要考驗玩家的綜合體力、控制力和瞬間判斷力。他為了盡可能實現擊球標準化，更選擇移動發球器來輔助練習。
現時謝德勝可以一分鐘內用雙截棍擊打發球器發出的三十二個乒乓球，又可用三十四點八秒打開十個瓶蓋，以及在一分鐘內熄滅五十二根蠟燭。
本港新冠疫情大爆發，昨天一日新增二十四宗確診病例，創單日新高，其中十九宗為本地個案，主要涉及兩大群組，慈雲山「港泰護老中心」增加八人確診，坪石邨「彬記粥麵美食」及佐敦「新發茶餐廳」群組添六人染疫，當中...
2020-07-09
近日中國大部份地區均有暴雨。湖北黃梅及貴州銅仁都發生山泥傾瀉，江新安江水庫首次「九閘齊開」洩洪。此外逢考季，水浸令交通中斷，當局奇招盡出運考生。各地暴雨成災，連錢塘江流域也告急，位在錢塘江上游、華東地...
2020-07-09
美國總統特朗普的侄女瑪麗（Mary Trump）在下周二（本月十四日）正式出版的新書中大爆內幕。指出特朗普不但把「欺騙」視作「一種生活方式」，更曾付錢給他人代考賓夕凡尼亞大學的入學試。白宮女發言人麥恩...
2020-07-09
火炭工業地於上周五截標，並於昨日開標，由中移動以56億奪得，力壓其餘8間財團，每方呎樓面地價達5967元，高於市場估值上限近一倍，同時成為歷來最貴工業地。 地價遠超市場估值 地政總署昨日公佈，於上周五...
2020-07-09
美國疫情尚未減退，部份重磅科技股有資金追捧，美股早段仍然向好。美股杜指早段升96點，見25987點，升幅約0.4%；標普指數升0.3%，見3154點；以科技股為主的納斯達克指數升76點近1%，見104...
2020-07-09
葡萄牙中場波基斯費南迪斯今年一月加盟曼聯後迅速融入球隊，與法國前鋒安東尼馬迪爾更成功連線，上仗英超5:2勝般尼茅夫便齊齊士哥。該隊今晚聯賽作客尾三的阿士東維拉，兩人必聯手撕破主隊防線，領軍全取三分衝擊前四名歐聯席位，客勝去馬。（Now621、4K 611台周五凌晨3:15直播） 費南迪斯加盟紅魔第三仗便開齋，上輪英超主場5:2勝般尼茅夫交出入球和助攻各一後，聯賽累積六球五助攻表現搶鏡。而他與前鋒馬迪爾特別合拍，連同上仗助攻予馬迪爾埋齋，英超合作五次兩度妙傳馬迪爾。 得到新隊友支援，馬迪爾復賽後亦着火，早前主場3:0勝錫菲聯之戰錄得職業生涯首個帽子戲法，近四輪共入四球...
2020-07-09
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
賭王何鴻燊博士於5月26日離世，享年98歲，何家親屬一連三日在香港殯儀館為賭王舉行喪禮，昨日家人為賭王守喪，大殮儀式在周五舉行，賭王遺體擇日長眠於摩星嶺一號昭遠墓園。何家親屬昨日中午陸續抵達佈置成紅白...
2020-07-09
政府派嘅1萬蚊你收到未呀？好多商場都推出咗唔同offer吸引大家消費，新地旗下商場，包括東港城、北角匯、錦薈坊、上水廣場、Mikiki同將軍澳中心，為The Point by SHKP會員推出咗「萬元...
2020-07-09
剛周日郭能和莫雷拉均因陣上犯不小心策騎而被罰停賽，兼以罰款代替另外停賽一日，換言之他們均不可以在今季的煞科夜上陣。對郭能而言影響未算太大，或許是減少收入而已，但對於莫雷拉來說，則如同將他今季爭奪冠軍騎師寶座的希望粉碎，因為即使未計昨晚賽果，他已落後潘頓六場頭馬，季內他餘下七月十二日可披甲，要後來居上實在談何容易，而且還未包括潘頓同樣有機會增添頭馬進帳，所以莫雷拉今季只好又一次做阿二。 回說剛周日郭能和莫雷拉犯不小心策騎的兩宗事件，郭能在第二場策騎「好運寶寶」因末段斜跑干擾「糖糖幸運」，令後駒失去競逐第三名的機會，無論斜跑的幅度及影響程度均大於莫雷拉所犯規的一場，筆者認為罰則...
2020-07-09