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老撾槍劫殺人案 中國公民四死一傷

2020-07-09 列印
　　金三角地區近年努力發展經濟，昨日老撾波喬省金三角地區發生一宗持槍搶劫的殺人案。據了解，事件造成四位中國公民死亡，一人受傷。而疑犯同樣是中國人，據報目前已被老撾警方拘捕。

　　據中國駐老撾瑯勃拉邦總領館微信公眾號消息，當地時間七月七日晚，波喬省金三角地區發生持槍搶劫殺人案。據報，目前該傷者已送波喬省醫院救治，四位死者的遺體亦妥善安置。疑犯已被老撾警方抓獲，同樣是中國人，而行兇槍枝被繳獲。

　　駐老撾使領館表示，正在同波喬省警方密切合作，做好後續善後工作。使館提醒當地中國公民要提高防範意識，維護自身人身和財產的安全。
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