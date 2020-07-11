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朴槿惠獲減刑至20年

2020-07-11 列印
　　韓國昨發生兩宗與政要有關的事件，其中一件是首爾高等法院對前總統朴槿惠親信干政案和收受國家情報院特別經費案的重審進行宣判，朴槿惠被判處有期徒刑二十年。朴槿惠由此前獲刑三十年被減至二十年。

　　據韓媒報道指，昨日首爾高等法院對前總統朴槿惠親信干政案和收受國家情報院特別經費案進行重審宣判。高院將兩案合併審理後，再裁定刑量。朴槿惠從早前獲判三十年減至二十年。即受賄案重審被判處有期徒刑十五年、罰金一百八十億韓圜（約近港幣一億五千萬元），其他罪名被判處有期徒刑五年。朴槿惠自二○一七年十月後抵制所有庭審，當天同樣沒有出庭。

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