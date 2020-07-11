朴元淳遺書求家人原諒

南韓首爾市長朴元淳周四神秘失蹤、其後被發現上吊身亡。周五警方公開他的遺書，他在信中表示自己「對不起大家」，又要求把他的遺體火化並灑在父母墓前。據韓媒報道指，朴元淳近期被捲入性醜聞，有關事件調查已隨他的死而結案，至於醜聞和他的死是否存在關係仍在調查中。



據韓媒引述周五早上公開朴元淳的遺書內容，寫道：「我對不起大家。我感謝在我一生中曾和我一起的每一個人。我一直對不起我的家人，因為我只給他們痛苦。請把我的遺體火化，把我的骨灰散落在我父母墓地的四周。」據南韓《中央日報》指朴元淳更在遺書中寫道，希望子女的原諒，由於沒能讓子女在養育或教育上享受到一般人的資源。



