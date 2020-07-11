金與正：美朝下一輪峰會 不可能今年內實現

早前因半島局勢緊張，美方想再啟美朝對話。不過，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正發表談話，指她個人認為，朝美高峰會恐難在本年內舉行。她指，此類峰會對朝方來說毫無實際利益，只是對美國有好處。南韓統一部副發言人趙惠實就回應，由於金與正的談話是針對美國，統一部「不予置評」，但重申希望朝美對話取得進展。



據北韓官方朝中社周五早上發佈金與正的談話內容，重申北韓的立場並不是決不實現朝鮮半島無核化，而是現階段不能實現。又表示現時舉行新一輪朝美高峰會，只會對美國有利，但她補充說，北韓無意「威脅美國」。分析認為，金與正這番講話，比之前的言論溫和。



