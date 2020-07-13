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碧咸任命百歲跑手 為「獅心軍團」隊長揚其善心

2020-07-13 列印
　　英國著名球星碧咸（David Beckham）近日任命較早前以百歲高齡位於貝德福德郡的花園來回慈善跑的湯姆·摩爾爵士（Sir Tom Moore）為「獅心軍團」英雄隊的第一位成員，亦是「獅心軍團」的名譽隊長。據報足協「獅心軍團」計劃旨在「向鼓舞人心的人致敬」。英媒報道指，前英格蘭隊長碧咸前往湯姆爵士於貝德福德郡的家，任命他為「獅心軍團」的名譽隊長，感謝他的貢獻並送他一件裝裱好的足球衫。

　　據報，湯姆隊長當時以百歲高齡位於貝德福德郡的花園來回慈善跑，共籌集了三千二百萬英鎊的善款。

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