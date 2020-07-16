白人被警察殺死 特朗普：比黑人更多

美國總統特朗普周二公開讚揚美國各個警察部門，並淡化警務人員使用武力對付黑人的行為。他說，白人被警察殺死的數字更多。不過，傳媒指特朗普這番講話有誤導成份。據美媒及英媒發佈的相關分析報告指，黑人比白人多二點五至四倍的可能被殺。



特朗普被問及為甚麼到現在仍然有黑人死在執法人員手中，他回答道：「白人也一樣，白人也一樣。這是一個多麼可怕的問題。白人也一樣。順帶一提，有更多白人（被警察殺死），更多白人。」



不過特朗普的回答被媒體指誤導，美國公民自由聯會發言人魯濱遜批評特朗普的言論是「種族主義」。



