塗鴉大師Banksy 潛倫敦地鐵「噴老鼠」

英國知名神秘塗鴉藝術家班克西（Banksy）最近又有新搞作，一向神秘的他今次受疫情再爆的影響，更親身上陣偽裝成清潔消毒員混入倫敦地鐵，進行他的創作。不過倫敦交通局（TfL）表示 ，基於「嚴格的禁止塗鴉原則」，這些塗鴉已經在「數天前」遭到清除。所以想一窺班克西風采就要上Banksy的IG。



新作續早前「在家工作」時創作的老鼠主題，車廂內被噴上多隻老鼠，有些在打噴嚏，有些把口罩當作降落傘等。最後班克西還在車廂內留下他的大名，旁邊是一隻手裏拿著消毒液的老鼠。



