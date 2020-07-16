  • 2020年7月16日 星期四
  • 29º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎消委會罐頭魚口罩戴罩令

日報新聞 > 國際

塗鴉大師Banksy 潛倫敦地鐵「噴老鼠」

2020-07-16 列印
■班克西在車廂內留下他的大名，旁邊是一隻手裏拿着消毒的老鼠。網上圖片
■班克西偽裝成清潔工人，手裏拿着噴灑器，進行噴漆。網上圖片
Previous Next

　　英國知名神秘塗鴉藝術家班克西（Banksy）最近又有新搞作，一向神秘的他今次受疫情再爆的影響，更親身上陣偽裝成清潔消毒員混入倫敦地鐵，進行他的創作。不過倫敦交通局（TfL）表示 ，基於「嚴格的禁止塗鴉原則」，這些塗鴉已經在「數天前」遭到清除。所以想一窺班克西風采就要上Banksy的IG。

　　新作續早前「在家工作」時創作的老鼠主題，車廂內被噴上多隻老鼠，有些在打噴嚏，有些把口罩當作降落傘等。最後班克西還在車廂內留下他的大名，旁邊是一隻手裏拿著消毒液的老鼠。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd