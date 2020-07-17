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奧委會：疫情未平雙奧恐難舉辦 東奧京冬奧前景未卜

2020-07-17 列印
■國際奧委會為延期至明年的東京奧運，探討各種預備方案。美聯社
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　　日本的疫情未平，昨確診個案再創單日新高。日媒報道引述國際奧委會消息，指正為延期至明年的東京奧運探討各種預備方案，並估計東京奧運約半年後舉行的二○二二北京冬奧亦恐難以舉辦。

　　國際奧委會主席巴赫表示，正探討準備東京奧運的各種方案，重申不希望奧運以閉門形式、無觀眾的情況下舉辦。他又指，若疫情擴大而明年夏季東京奧運取消，相信再約半年後舉行二○二二北京冬奧亦難以舉辦。

　　巴赫又指，考慮全球健康危機及財政負擔後，將推遲原定二○二二年在塞內加爾舉行的青年奧運會，將延至二○二六年才舉辦。

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