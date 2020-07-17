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美擬限部份華為員工簽證

2020-07-17 列印
　　中美對立持續緊張，美國國務卿蓬佩奧在當地周三再宣佈，將對華為的部份員工施加簽證限制，又透露正考慮對其他中國科技公司進行制裁，例如TikTok。中國電訊商華為對此表示失望，又形容美方的決定是不公平和霸道。有美媒報道引述消息人士，特朗普政府正討論對所有中國共產黨成員及其家人實施旅遊禁令。

　　華為發聲明重申，公司獨立運作與中國政府無關。華為網站顯示，公司有超過十九萬員工，未知多少人受美國簽證限制影響。

　　中國外交部指出，美國出於意識形態的問題而限制一家民企在美發展，又回應華府考慮限制中共官員及其家屬入境的報道，指美國此舉不僅違反國際基本準則，也無助於維護其大國形象。

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