法教堂縱火案 盧旺達難民獲釋

法國南特市十五世紀教堂上周六懷疑被縱火一案，被警方扣留的一名非洲盧旺達難民義工接受問話後，已獲得釋放。檢察部門官員說，調查人員相信他清白，與此案無關。



當局沒有公開該男子的姓名，只是說他在出事的教堂內當義工，上周五晚負責在教堂內關門，是最後一個離開教堂的人。大火於周六發生，教堂受到嚴重損毀。



檢察官森內斯表示，執法員人只是根據正常程序把該名男子扣留問話，最終決定把他釋放，沒有對他提出起訴。教堂牧師尚普努瓦說，他認識這名義工四至五年，對他高度信任。



警方指出，調查工作仍在進行中。由於教堂內有三處地點起火，探員認為有可疑。



