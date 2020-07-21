美網民瘋傳口罩鐵線為5G天線 可追蹤民眾及導致腦癌

在新冠肺炎肆虐多國的情況，很多古怪的流言傳出。繼英國早前有人放火燒5G的發射塔，在美國又有新的留言傳出，有網民指口罩內的鐵線為5G天線，更聲稱口罩不但可追蹤民眾甚至控制民眾，更可導致腦部患癌。



陰謀論的謠言充斥美國網路，當地的多間美媒紛紛製作節目以辟謠。



據CBS報道發現，一名當地女性用戶於社交媒體上發布的影片中，先剪開口罩並抽出鼻樑位置的金屬條，指這是5G天線，又聲稱口罩是政府計劃殺害民眾的方式。



CBS重申，口罩金屬條的作用只是讓口罩與使用者的臉更為貼合，加強口罩封閉性。



