疫後刺激經濟方案 歐盟領袖達協議

經過四日四夜馬拉松談判和角力後，歐盟二十七個成員國的領袖周二凌晨時分終於就七千五百億歐羅的疫後刺激經濟方案達成協議，協助各國在新冠肺炎疫症過後，採取各項有效措施對抗衰退，重新推動經濟增長。消息傳出後，歐羅匯價應聲上揚，創下四個月以來最高水平。



上述金額是一萬八千二百億歐羅七年財政預算的一部份。各國領袖達成共識，以不用償還的撥款及需要償還的貸款形式，提供七千五百億歐羅給受疫情打擊得最嚴重的成員國，協助它們擺脫經濟谷底。



根據最初提出的建議，不用償還的撥款總金額為五千億歐羅，但由於有部份成員國以金額太大為理由提出反對，因此縮減至三千九百億歐羅。



