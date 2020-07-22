美民主黨領袖警告：有外國政府干預大選

現在距離美國大選只有大約三個多月，反對黨民主黨領袖們周一發出警告，指有外國準備策動新的干預行動，包括發佈假消息，目的是干預十一月的大選。他們緊急要求聯邦調查局向國會議員匯報相關的情報資料。穩獲民主黨提名成為總統候選人的拜登其後表示，他已經知會俄羅斯及其他外國政府，如果他當選成為美國總統，他會採取進取態度對付任何干預美國選舉的行為。



拜登發表聲明稱，他會把外國干預美國大選的行為視作「敵對行為」，將會大大影響美國與相關國家政府之間的關係。拜登說：「如果有任何外國勢力鹵莽地干預我們的民主，我作為總統會毫不猶豫地作出回應，要對方付出重大和持久的代價。」



