行山遇黑熊「抱抱」 淡定女與熊共Selfie

其實很多野生動物都有好奇心，近日在墨西哥聖佩德羅加爾薩安琪拉的奇普蓋生態公園，就發生一宗幾位徒步旅遊的女士和一隻黑熊相逢的事件。不過這隻黑熊不僅沒有攻擊他們，反而與其中一位女士一同「自拍」。



這段神奇的相逢過程被在場的其他人拍攝下來。影片中，一頭黑熊站了起來，牠挨近了一個女士，與此同時，被黑熊靠近的女士竟然抓住了這一難以置信的時刻，淡定地拿出手機，迅速拍了一張與熊的合照。



最神奇的地方是黑熊好像是明白了女士的思緒，居然也站了許久，好像配合女士照相。黑熊其後緩緩地拍了女士的腿幾下，再慢吞吞地離開。幾位「受驚」女士也快速離開這片地區。



