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法不會為設備牌照續期 讓華為知難而退

2020-07-24 列印
■法國採取了陸續非正式通知運營的方法，讓運營商知難而退。美聯社
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　　繼英國決定禁止華為參與5G建設後，法國當局決定不會為華為設備牌照續期，讓希望用華為的運營商知難而退。

　　外媒透露法國當局在非正式談話中向計劃購買華為5G設備的電信營運商表示，華為設備到期後牌照將無法更新，但這些話並未出現在正式文件中。

　　消息人士指，華為設備在法國獲得的牌照營運限期為三至五年，而像5G這樣的流動網絡技術，起碼要八年時間才能「回本」，故「三年期限等同於禁用」。這形同將華為設備逐步排除，估計華為將在二○二八年前徹底出局法國網絡。

　　即使在某些營運情況下仍可獲得華為設備牌照八年授權，但最終仍要拆除所有華為設備。

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