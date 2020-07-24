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213件特色和服曝光

2020-07-24 列印
　　東京奧運會和殘奧會相關活動中，有一項是通過日本和服向世界發出和平訊息的計劃，其一般社團法人「Imagine Oneworld」周三發佈，以全球二百一十三個國家和地區為題的二百一十三件和服已經完成製作。

                　　和服融入了各地的歷史文化和風景等特色，將於來年的東京奧運以及二○二五年的大阪．關西世博會等活動中展出。

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