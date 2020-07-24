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修路破壞阿富汗中部世遺

2020-07-24 列印
　　有日媒發現在阿富汗中部入選聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄的巴米揚遺址遭破壞。據報，部份遺址因當地政府未經允許就修路而遭破壞。UNESCO接報並表示「非常遺憾」；更有人擔心今後遺址被世遺除名。

　　報道指，該道路於二○一六年開工，去年底竣工。按規定有關工程須事先向世界遺產委員會報告等批。日媒指，省長的報告是在竣工前一個月進行。UNESCO已要求詳細說明。該國檢察機關計劃把事件刑事立案。

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