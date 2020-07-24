報道指，該道路於二○一六年開工，去年底竣工。按規定有關工程須事先向世界遺產委員會報告等批。日媒指，省長的報告是在竣工前一個月進行。UNESCO已要求詳細說明。該國檢察機關計劃把事件刑事立案。
修路破壞阿富汗中部世遺
報道指，該道路於二○一六年開工，去年底竣工。按規定有關工程須事先向世界遺產委員會報告等批。日媒指，省長的報告是在竣工前一個月進行。UNESCO已要求詳細說明。該國檢察機關計劃把事件刑事立案。
島民不滿無通報 六「疫輪」泊近南丫島
入境船員是新冠病毒輸入源頭之一。當局首次披露，有六艘「疫輪」停泊在南丫島附近海面，各有一名船員確診，他們連同一百四十名船員須留在各船上隔離。有南丫島居民不滿當局從未通報。 衛生防護中心指，南丫島海域共...
2020-07-24
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澳洲軍艦南海與中國海軍對峙 美日澳正進行聯合演習
周日起美、日、澳三國海軍在南海、菲律賓海舉行聯合軍演，昨日澳洲廣播公司報道指，有參與南海聯合軍演的澳洲軍艦上周在南海的島嶼附近，與中國海軍相遇。目前未知兩者為何發生交互，但澳洲國防部證實，有軍艦上周在有爭議的南沙群島附近出現故障。這是繼本月初罕見中美同時在南海進行軍演一事後，南海軍事再起風波。 周日起美、日、澳三國海軍在菲律賓海聯合演習。據了解，澳洲是次派出五艘軍艦，包括坎培拉號兩棲攻擊艦參與演習。 中國未獲邀參與 對於中國軍方具體在何處與澳軍發生交互，暫時未獲證實。但澳洲廣播公司由澳洲國防部早前證實澳方有軍艦上周在南沙群島附近出現故障，因而推測涉事地點。澳洲國防部強調，所...
2020-07-24
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紐約防暴突擊清場 驅示威者和露宿者
紐約防暴警察周三天亮前採取突擊清場行動，由於市政廳公園過去數周被示威者及露宿者佔領，要求削減警隊經費及改革警察部門。 紐約市警方指，事件中六人拒絕合作被發傳票，一人向警察擲磚被捕，但無警員受傷，警方也...
2020-07-24
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屋苑錄減價承接個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，中原高級區域營業董事張光耀稱，鰂魚涌太古城唐宮閣低層H室，面積489方呎，兩房間隔，議價後以981萬易手，呎價20061元，屬市價成交，據悉，買家為自用...
2020-07-24
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美失業救濟初領者增十萬 美股回落 杜指跌353點
美國勞工市場數據遜預期，美股三大指數周四表現偏軟，杜指開市後曾跌174點，見26831點，而標普指數以及納斯達克指數分別曾跌0.38%和0.55%。 截至本月18日的一周，美國首次申領失業救濟...
2020-07-24
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PSG孖寶滅「聖」捧盃
法甲因新冠肺炎疫情被逼提早腰斬，但足總盃決賽改至今晚於聖但尼法蘭西體育場上演，由班霸巴黎聖日耳門鬥聖伊天。前者近期頻頻友賽熱身，鋒將尼馬和基利安麥巴比立即上力，今仗有力領軍延續對賽往績優勢，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （Now639、有線615、655、無線myTV Super302台周六凌晨3:10直播） 疫情肆虐歐洲，法甲被逼腰斬，遙遙領先的聖日耳門成功三連冠。不過，足總盃和聯賽盃決賽待疫情紓緩後上演，該隊也殺入這兩項盃賽決賽。為此，聖日耳門去周起寓賽於操，先後友賽作客9:0大勝勒哈弗爾和主場7:0大炒華斯蘭比華倫，剛於周二地頭4:0輕取些路迪。期間，尼馬攻...
2020-07-24
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Canon EOS R5 最強8K拍片無反
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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準港姐晒身材 暗墊難防 梁懿婷低胸導彈 激鬥逼爆廖慧儀
無線電視城日前為防疫封「城」後，昨日安排傳媒入「城」採訪《2020香港小姐競選》16位候選佳麗，近日本港新冠肺炎疫情再度升溫，為減低感染風險，無線亦加強防疫程序和措施。眾佳麗穿貼身上衣及牛仔褲登場，玲...
2020-07-24
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社論——嚴打「離罩」缺德人
佩戴口罩防疫，不但保護自己，也保護他人。現在疫情愈趨嚴峻，隨時隨地都必須戴上口罩，但即使港府推出「口罩令」，仍有不少成年人闊佬懶理，或戴一半唔戴一半，引起驚恐，見者多掉頭迴避。當局先後推出在公共交通工具和室內公眾場所必須戴罩的兩項「口罩令」，但檢控違例個案不多，未能發揮法例的防疫效力，現在就要加強執法，殺一儆百。 「加辣版」口罩令昨天起生效，除了乘搭公共交通工具，市民在室內公眾地方、巴士總站及交通轉乘處亦必須佩戴口罩，大部份市民都遵守，在大熱天時下，表現出極高的公民意識，實在難得。但同時間，亦有不少人公然違法不戴口罩，或只遮住口部，露出鼻子，敷衍了事，也不符合法例要求，他們...
2020-07-24
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馬場浮世繪——弦樂器再戰古活盃
上月在雅士谷金盃大勝對手十個馬位，而連續三年勝出該賽的「弦樂器」，將於下周二出戰途程為三千二百米的一級賽古活盃，嘗試成為史上首匹四度勝出此項錦標賽的賽駒。 古活盃暫時只有七駒報名，而「弦樂器」的最大對手為岳伯仁馬房的應屆愛爾蘭打吡冠軍「聖雅之路」。跟「弦樂器」一樣曾贏出三屆古活盃的「雙響槍」，其馬主Ron Huggins日前亦公開表示，希望「弦樂器」能夠順利寫下歷史，因為該駒乃正宗大長途馬，但演出特別準繩，且評分高達一二五分，實在相當罕見。 馬場浮世繪
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