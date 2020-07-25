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要求停止滋擾行為 哈里梅根告偷影阿奇狗仔隊

2020-07-25 列印
　　正在美國南加州定居的英國哈里王子和夫人梅根，當地時間周四採取法律行動，入稟洛杉磯法院，要求頒令禁止任何人或機構，轉售或公開發佈兒子阿奇在家中被偷拍的照片，強調偷拍照片者侵犯他們一家私隱。

　　根據法庭文件，自從哈里一家移居到洛杉磯區馬里布，兒子阿奇一直沒有公開露面，而當他在家中被人偷拍時，他們全不知情。哈里夫婦都不知道偷拍或出售照片者的身份，法庭文件只列出與訟人是「John Does」（眾數，即無名氏的意思）。原訴人是哈里和梅根。兩夫婦希望藉著這次法律行動，令偷拍者和出售照片的人身份曝光，讓法庭下令他們交出所有照片，並且停止再滋擾他們一家。

　　哈里夫婦相信，有人在距離他們寓所數百碼外的高處，利用攝影機長焦鏡頭偷拍，迫使他們之後在寓所外築起新圍欄，以阻擋偷拍者的視線。

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