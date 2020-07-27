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拜登民望領先特朗普

2020-07-27 列印
■民調顯示，拜登以約兩位數的差距領先特朗普。美聯社
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　　美國大選將於十一月有分曉，不過，目前愈來愈多的民調均顯示，民主黨參選的拜登以約兩位數的差距領先特朗普。CNN引述政治評論員恩騰（Harry Enten），新冠肺炎疫情影響選情更甚於經濟表現，特朗普在百日內想扭轉頹勢，就要抗疫成功。

　　據親特朗普的福斯新聞網（Fox News）近日的民調，三成受訪者認為新冠肺炎為美國當前最重要的問題，比回答以往最重視的經濟為最重要的人多選近兩倍。《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）的民調都顯示，只有高達六成人不認同特朗普的抗疫表現。

　　同時，近期反種族示威盛行，《紐約時報》的民調就反映拜登於年輕選民和黑人選民有顯著優勢。在年輕黑人中他領先特朗普三十四個百分點。有報道更分析指，最近特朗普對中國的加緊制裁的行動，是留下爛攤子以令下任要花費時間修復處理中美關係。

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