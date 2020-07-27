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今年首個颶風登錄德州

2020-07-27 列印
■「漢娜」於當地時間周六下午五時在德州南岸登陸。美聯社
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　　二○二○年大西洋風季第一股正面吹襲美國的颶風「漢娜」（Hanna），已於周六在德州南部沿岸地區登陸，逾三萬五千戶電力供應中斷。氣象局警告，廣泛地區有狂風暴雨、風暴潮及海水倒灌，可能引致嚴重水侵及對生命構成威脅，呼籲公眾提高警覺及作出防範。德州州長阿博特已宣佈三十二個縣進入災難狀態，又指新冠肺炎疫情肆虐，令當局救災及提供緊急服務時變得更加複雜。

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