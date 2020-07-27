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北極圈達21.7˚C氣溫創歷史新高打破41年紀錄

2020-07-27 列印
　　挪威氣象研究所通報，位於北極圈內的斯瓦爾巴群島氣溫上周六創下歷史新高，達到攝氏二十一點七度，較正常的攝氏五至八度，高出十三點七至十六點七度。

　　氣象學家吉斯勒福斯（Kristen Gislefoss）指，斯瓦爾巴群島已連續兩天午後都錄得攝氏二十一點二度氣溫，僅略低於一九七九年記錄到的攝氏二十一點三度。不過當地時間傍晚六時左右，氣象站記錄到攝氏二十一點七度氣溫，創下歷史新高。

　　挪威氣象研究所在Twitter推文，指斯瓦爾巴群島行政中心朗伊爾城氣溫打破了四十一年的紀錄。目前這波熱浪預料將延續到周一。

　　研究中心指，氣溫升高可能會令支撐建築物、道路和機場的凍土解凍，還可能引發雪崩和滑坡。

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