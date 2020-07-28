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伊朗霍爾木茲海峽 部署航母模型

2020-07-28 列印
　　美伊關係緊張。美國衛星發現伊朗似乎已經在南部霍爾木茲海峽部署了一艘美國航空母艦的模型，推測是用作實彈演習的標靶。據Maxar Technologies周日拍攝的衛星照片，一艘伊朗快艇高速馳近該艘航母模型，而航母由伊朗港口城市班達阿巴斯，由拖船拖往霍爾木茲海峽，在海面激起浪花。分析指，這艘航空母艦大小與形狀都與尼米茲級航母極其類似，但伊朗官方傳媒及伊朗革命衞隊都未有承認把航母模型部署到霍爾木茲海峽。

　　衛星照片顯示，這個模型長約二百米、寬五十米，比真正的尼米茲級要小一些，尼米茲級長三百米，寬七十五米。該模型還在其甲板上裝有十六架戰鬥機模型。雖然伊朗官員並未說明這個模型航母的用途，但類似的模型曾於二○一五年的「第九偉大先知」（Great Prophet 9）伊朗軍事演習中使用。



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