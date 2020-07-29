「虛擬綁架」華留學生澳詐騙犯勒索千七萬

澳洲近年經常發生中國留學生的「虛擬綁架」詐騙案，澳洲新南威爾斯省警方周一就指，單單本年統計，就有八宗同類案件，涉及約三百二十萬澳元（約一千七百七十萬港元）的騙款。警方指出這種「虛擬綁架」是以「工業規模」運作的。



新南威爾斯省警方更披露，「虛擬綁架」詐騙案的詐騙份子，會逼使或說服學生假裝自己被綁架，甚至把「證據照片」傳給其在中國的家人，要家人繳交贖金，實行「假綁票真勒索」。



在這類案件中，騙徒通常會聯絡年輕的中國學生，以普通話自稱是中國大使館、領事館或公安部人員，並說受害人正捲入某種麻煩，例如在中國境內違法、身份被盜用，唯有匯款才能夠解決問題。及後更會持續威脅受害學生，稱他們可能會被遣返回國或被捕，直到學生把大筆款項匯入海外銀行帳戶為止。



