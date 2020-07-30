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伊朗波斯灣軍演 模擬攻擊美航母

2020-07-30 列印
　　美伊關係持續緊張，伊朗革命衞隊周二在波斯灣霍爾木茲進行代號「偉大先知14」軍事演習，模擬用導彈攻擊美軍航空母艦，觸發兩個中東基地美軍進入戒備狀態。美軍譴責伊朗的演習充滿攻擊性。

　　演習中有一艘美國航母模型備受關注。伊軍一架直升機以航母模型為標靶發射導彈，而突擊隊員從直升機索降到航母模型甲板上，多艘快艇更將它團團包圍。由於美軍偵測到彈道導彈發射，駐卡塔爾和阿聯酋美軍基地一度進入戒備狀態。有美媒推測，伊朗這次軍演，可能是為回應上周美軍戰機攔截伊朗客機一事。

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