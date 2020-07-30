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特朗普網媒轉貼右翼陰謀論

2020-07-30 列印
■特朗普指福奇比他還受歡迎，這很不公平。美聯社
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　　facebook、Twitter及YouTube移除美國總統特朗普轉發的一段有關「羥氯喹」對新冠肺炎具有療效的短片，這段影片被指散播有關治療新冠肺炎的假資訊及療法。

　　片中顯示獲特朗普讚賞的一名女醫生聲稱治療瘧疾的舊藥物「羥氯喹」對新冠肺炎具有療效，更呼籲人們毋須戴口罩，因為已經有療法。其實科學家一再強調這種藥對治療新冠肺炎沒有效用，甚至可能對患者非常有害。

　　特朗普及後又轉推一則右翼陰謀論，指「福奇和民主黨壓制，好讓疫情不斷奪走人命，以傷害特朗普」。不過，據美國有線電視（CNN）報道，特朗普周日在高爾夫球會回程時，被拍攝到在不戴口罩的情況下，並向支持者致意及投擲帽子。

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