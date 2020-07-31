  • 2020年7月31日 星期五
  • 27º
  • 88%
熱門： 新冠肺炎鍾翰林堂食鍾南山國安法

日報新聞 > 國際

冒牌防疫物資 美國安部：56%來自中港

2020-07-31 列印
　　新冠肺炎疫情停不了，全球各地民眾都爭相搶購防疫物資。不過，近日美國國土安全部轄下的國家知識財產權協調中心（NIPRC）就發佈，指當局在過去一百天內截獲九百一十一件防疫假貨，包括口罩、藥物、個人保護裝備等，總值逾七百萬美元（約五千四百二十五萬港元）。而他更指，涉事產品中有五成六是由中國或香港流入。目前有最少五十三人被捕。

　　據NIPRC主管弗朗西斯指，涉事產品來自三十九個國家和地區，當中有五成六是由中國或香港流入。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd