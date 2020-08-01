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圖押後大選惹兩黨反對 特朗普數句鐘後改口風

2020-08-01 列印
　　美國總統特朗普（見圖）周四在社交平台發佈訊息，以郵遞投票容易產生舞弊為由提出延遲十一月三日舉行的全國大選，即時引起激烈爭議。除了反對黨民主黨外，連執政共和黨內的高層成員都提出異議。特朗普見勢色不對，數小時後改口風，聲稱他也不想押後大選，但仍然死撐，強調他十分關注郵遞投票可能產生的問題。

　　現時受到新冠肺炎疫情影響，愈來愈多州份都改用郵遞方式投票，但特朗普一直反對郵遞投票認為容易舞弊。較早時他更在社交平台 Twitter發佈訊息，以問題的形式首次公開提出押後十一月三日全國大選投票日的可能性。

　　特朗普的貼文一出，各方即時作出強烈反應。民主黨及共和黨中人均表態反對。分析家指出，在美國憲法下，特朗普無權這樣做。

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