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民眾怕染疫狂清潔 韓3.4億紙幣報廢！

2020-08-01 列印
　　南韓發生一宗與新冠肺炎有關的趣聞。據南韓央行周五表示，部份民眾出於對新冠狀病毒的恐懼，在清潔紙幣時令紙幣受損。而今年上半年報廢的市面流通鈔票為三億四千五百萬張，較去年多五十萬張，報廢的鈔票總額達約二萬六千九百億韓圜。

　　央行表示，收到的舊鈔票消毒後存放兩周才流出，以減低病毒傳播的機會，呼籲民眾不用太擔心。

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