民眾怕染疫狂清潔 韓3.4億紙幣報廢！

澳洲、紐西蘭和南非之一九至二○年馬季，均於昨日正式結束，三地的冠軍騎練早成定局。澳洲新南威爾斯省方面，麥道朗以一百零一場頭馬，蟬聯該省冠軍騎師，而華禮納以一百七十二場頭馬，蟬聯冠軍練馬師。另外維多利亞省方面，韋紀力和已來港的希斯，分別以六十八和六十五場頭馬，雙雙蟬聯冠軍。此外，女騎師艾麗莎以九十五場頭馬，第四次成為紐國冠軍騎師，李占美剛以一百零一場頭馬成為冠軍練馬師。 另一方面，現年三十九歲的騎師甘理迪，去季才首次打入南非騎師龍虎榜前十名，今季卻以二百零九場頭馬，榮膺冠軍騎師，另外以總獎金計的冠軍練馬師，則由泰利奪得，今次是他近六年來，第五次奪冠。 馬場浮世繪

2020-08-01