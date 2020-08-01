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美「毅力號」成功發射探測火星

2020-08-01 列印
　　美國太空總署（NASA）新一代火星探測器「毅力號」（Perseverance）成功發射升空，預計明年二月抵達火星，研究火星的地質結構和過去是否有生命存在。

　　搭載「毅力號」探測器的擎天神5型火箭，美國東岸周四上午在佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地發射升空，預計明年二月十八日在火星的杰澤羅隕石坑着陸。「毅力號」以核能驅動，會在火星上運作大約兩年，收集樣本，研究火星的地質結構和探索火星過去是否有生命存在。

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